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على هامش قمة الناتو.. شولتس يمهد لإعلان مشترك حول أوكرانيا من مجموعة السبع

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على هامش قمة الناتو.. شولتس يمهد لإعلان مشترك حول أوكرانيا من مجموعة السبع
المستشار الألماني أولاف شولتس
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كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن أعضاء مجموعة السبع سيعلنون عن "ضمانات أمنية" لأوكرانيا في اليوم الأول من قمة بلدان حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

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وأضاف المستشار الألماني: "بالنسبة إلينا، من المهم منذ البداية أن تكون هناك التزامات أمنية لأوكرانيا، قد تكون فاعلة ما أن يتم التوصل إلى السلام. ستصدر دول مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا واليابان وايطاليا وكندا) إعلانا مشتركا للتعبير عن ذلك".

وتشهد العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستمر ليومين وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية أزمة أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك

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قمة "الناتو" في فيلنيوس.. بماذا سيتعهد قادة الحلف لأوكرانيا.. آخر التطورات والتعليقات لحظة بلحظة