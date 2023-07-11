بالفيديو.. انهيار طريق سريع قيد الإنشاء في بانكوك

انهار طريق سريع قيد الإنشاء في بانكوك عاصمة تايلاند، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

وانحل الهيكل الخرساني فوق تقاطع طرق في منطقة لات كرابانغ فجأة بعد وقت قصير من الساعة 6 مساء يوم أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا في الحادث، وقتل شخصان آخران.

وقال مسؤولون إن العديد من المصابين عمال كانوا على قمة الجسر، وإن العارضة المنهارة جزء من مشروع لبناء طرق سريعة في المدينة.

المصدر: "الإندبندنت"