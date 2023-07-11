الأمن الروسي يقبض على موظف مصرفي موّل قوات كييف

ألقى الأمن الروسي القبض على موظف بأحد البنوك التجارية في إقليم بيرم شرقي الشطر الأوروبي من روسيا بتهمة الخيانة، بعد اعتراض حوالة مالية أرسلها لجهات أوكرانية تموّل قوات كييف.

وجاء في بيان نشر على موقع جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأنشطة غير القانونية لمواطن روسي، من سكان إقليم بيرم، متورط في الخيانة العظمى لتقديمه مساعدة مالية للقوات الأوكرانية تستهدف أمن روسيا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أثبت التحقيق أن موظفا في أحد البنوك التجارية الروسية قام بتحويل أموال إلى حساب مؤسسة مالية في أوكرانيا لشراء المسيّرات وأجهزة تصوير حراري ومعدات فنية أخرى وذخيرة للقوات الأوكرانية".

المصدر:RT