الأمن الروسي يعتقل مسلحين خططوا لهجمات إرهابية بتعليمات أوكرانية (فيديو)

اعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسي، مسلحين في منطقة تيومين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي بناء على تعليمات أوكرانية، وتم تحييد أحد المسلحين أثناء عملية الاعتقال.

وجاء في بيان هيئة الأمن الفدرالي الروسي: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أراضي مقاطعة تيومين، أنشطة غير قانونية لمؤيدي الأيديولوجية المتطرفة، من مواطني روسيا.. حيث تلقوا تعليمات من جهات أوكرانية بشن هجمات إرهابية في المنطقة".

وأضاف البيان "خلال الاعتقال، أبدى أحدهم مقاومة مسلحة وتم تحييده. كما تم العثور على مسدس ماكاروف مع خراطيش محملة وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام".

وتم فتح قضايا جنائية من المادة 222 حيازة غير مشروعة للأسلحة النارية والذخيرة وجهاز متفجر، والمادة 317 بالتعدي على عناصر أمنية والمادة 205 بالتحضير لارتكاب عمل إرهابي.

المصدر: نوفوستي