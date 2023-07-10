بايدن يصل إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي التي تركز على الدعم العسكري لأوكرانيا.

وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عصرا في المطار الدولي للعاصمة الليتوانية قادمة من لندن، حيث التقى بايدن في وقت سابق، الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا ليست جاهزة للعضوية في الناتو، مبينا أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن ينتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إدخال كييف ضمن صفوفه.

وكشف بايدن أنه تحدث إلى زيلينسكي مطولا حول هذه القضية، حيث قال إنه أخبره بأن الولايات المتحدة ستواصل توفير الأسلحة لأوكرانيا، مؤكدا: "أعتقد أنه يتعين علينا وضع مسار عقلاني لأوكرانيا كي تكون مؤهلة للانضمام إلى حلف الناتو".

المصدر: "أ ف ب" + RT