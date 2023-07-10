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سكرتير الناتو السابق يحذر من المواجهة المباشرة مع روسيا

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سكرتير الناتو السابق يحذر من المواجهة المباشرة مع روسيا
Globallookpress
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حذر الأمين العام السابق للناتو خافيير سولانا، من أي مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، تفاديا لاندلاع حرب نووية.

وقال سولانا لصحيفة "موندو" الإسبانية: "من المهم للغاية تجنب المواجهة المباشرة التي قد تتحول إلى صراع نووي".

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وأشار إلى أن الحلف الآن يساعد أوكرانيا لكنه "ليس في حالة حرب مع روسيا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا نيتها تزويد كييف بذخائر عنقودية، وأثارت بذلك موجة تنديد بقرارها هذا حتى بين حلفائها.

وأكد رئيس الأركان البريطاني السابق ريتشارد داناتن أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يهدد بانقسام الناتو.

كما انتقدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، تسليم الولايات المتحدة ذخائر عنقودية لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي

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