"اسألوا أردوغان".. واشنطن تنفي ضلوعها في نقل قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا

نفى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، أي علاقة لواشنطن بنقل قادة كتيبة "آزوف" الإرهابية من تركيا لأوكرانيا، واعتبر أن السؤال ينبغي أن يوجه لأردوغان.

ورد ساليفان على سؤال، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، عن دوافع الرئيس التركي عند اتخاذه للقرار وإن كان يقصد "إرسال إشارة إلى بوتين" بهذه الطريقة، حيث قال "بصراحة، لست بصدد تحليل دوافعه. وأعتقد أنه سيكون من الأصح طرح هذا السؤال مباشرة على الرئيس أردوغان".

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وأضاف قائلا "نحن لم نشارك في هذا، ولا يمكننا التحدث حول ما يريد أردوغان تحقيقه بهذه الطريقة".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت الماضي، عن عودته إلى بلاده مع خمسة من قادة كتيبة "آزوف" الإرهابية، الذين كانوا في تركيا، فيما التقى يوم الجمعة بأردوغان.

بدوره، أعرب الكرملين في تعليق على عودة قادة كتيبة "آزوف" الإرهابية الى أوكرانيا، عن تفهم موسكو للضغوط التي تتعرض لها تركيا في سياق الاستعداد لقمة الناتو المزمعة في فيلنيوس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على قرار أنقرة تسليم قادة فوج "آزوف" الإرهابي إلى كييف، "إن هذا الانتهاك للاتفاقيات القائمة، مرتبط بشكل مباشر بفشل الهجوم الأوكراني المضاد، وبأن قوات نظام كييف تواجه الفشل كل يوم".

المصدر: تاس