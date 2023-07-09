كوريا الشمالية تنتقد موافقة الوكالة الدولية على تصريف مياه فوكوشيما

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنحها الضوء الأخضر لليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

إقرأ المزيد

ونددت بيونغ يانغ في بيان لوزارة حماية البيئة "بالتصرف غير المنطقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعم ويسهل بشكل فاعل مشروع اليابان لتصريف المياه الملوثة جراء النووي، وهو أمر لا يمكن تصوّره".

وحذرت من أن تصريف المياه المعالجة سيكون له "أثر سلبي على الحياة البشرية، الأمن والبيئة الإيكولوجية".

وتقضي خطة اليابان بالتخلص من حوالى 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا، بتصريفها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها.

وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي تسبب بحادث نووي في 11 مارس 2011.

وأثار الإجراء الذي وافقت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه هذا الصيف، حالة من الذعر بسبب مخاوف من أن تتسبب المياه بتلوث المحيط وكذلك الملح المستخرج من مياه البحر.

ولقي المشروع معارضة محلية وإقليمية. فمنعت الصين استيراد بعض المنتجات الغذائية، بينما شهدت كوريا الجنوبية تظاهرات احتجاجية أمس السبت، على هامش زيارة يقوم بها مدير الوكالة الذرية الدولية رافايل غروسي إلى سيئول.

كما يجري نواب من المعارضة الكورية الجنوبية تحركات احتجاجية ضد خطة تصريف مياه فوكوشيما، بلغت حد الإضراب عن الطعام. ومن المقرر أن يلتقي مدير الوكالة نوابا معارضين الأحد.

المصدر: أ ف ب