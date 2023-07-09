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القوات الروسية تقضي على قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك (فيديو)

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القوات الروسية تقضي على قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك (فيديو)
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دمرت مدفعية قوات "الجنوب" الروسية قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك.

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وقال مصدر عسكري: "حاولت قوة أوكرانية التوغل في منطقة أوبورنيك، حيث ظنوا على ما يبدو أن يمقدورهم التوغل في المنطقة لاستخدامها نقطة انطلاق لشن هجوم إضافي، لكننا اكتشفناهم".

وأضاف: تم الكشف عن القوات الأوكرانية بفضل رجال الاستطلاع والمسيرات الروسية، وبعد تحديد الأهداف قصفت مدفعيتنا القوة المتسللة وقضت عليها.

المصدر:نوفوستي

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