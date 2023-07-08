لقطات جديدة لعملية "إبادة جماعية" لدبابات ومدرعات غربية في منطقة العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات جديدة لعملية "إبادة" القوات الروسية لدبابات ومدرعات غربية في منطقة العملية الخاصة، وذلك في حقل ألغام قبل أن تجهز عليها القوات المدفعية.

وورد في الفيديو أنه يعرض محاولة مجموعة من المركبات المدرعة التي سلمها الغرب لأوكرانيا التقدم باتجاه الدفاعات الروسية في الأيام الأولى من هجوم كييف المضاد، حيث ينفجر لغم أرضي بدبابة لتتوقف القافلة بارتباك، فتقوم المدفعية الروسية بالقضاء على الدبابات والمدرعات واحدة تلو الأخرى دون السماح للمركبات التي حاولت الفرار بالإفلات من نيران القذائف الروسية الموجهة.

وأشار ناشروا المقطع إلى أنه صور في مقاطعة زابوروجيه، حيث تظهر في نهايته المدرعات الأوكرانية المدمرة والمعطلة، وإلى جانبها بعض الجنود الأوكرانيين الناجين وهم يحاولون الفرار.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد الذي روجت له كييف طويلا في 4 يونيو في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان زخم الهجوم الرئيسي متركزا في محور زابوروجيه.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق على الهجوم المضاد بالقول إن قوات كييف لم تنجح في أي محور من المحاور القتالية، حيث تكبدت خسائر فادحة وتم تدمير مئات القطع الحربية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في تصريح له، أن الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الأخير، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى 15 مقاتلة و3 مروحيات.

وأضاف شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو الماضي حوالي 2500 وحدة من مختلف الأسلحة في جميع محاور القتال.

المصدر: RT