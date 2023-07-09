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نائب أوروبي: الأوكرانيون سيقعون ضحية للذخائر العنقودية

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نائب أوروبي: الأوكرانيون سيقعون ضحية للذخائر العنقودية
Sputnik
أرشيف
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ندّد عضو البرلمان الأوروبي، ميك ووليس، بقرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، مشيرا إلى أن المدنيين في أوكرانيا سيقعون ضحية لهذه الذخائر.

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وكتب ووليس في تغريدة على "تويتر": "إرسال المزيد من القنابل العنقودية إلى أوكرانيا سيجلب المزيد من المعاناة للأوكرانيين أكثر من غيرهم ويجب على الأمم المتحدة التدخل لوقف هذا الجنون".

وانتقد ووليس سياسة الاتحاد الأوروبي المعادية لروسيا أكثر من مرة، داعيا لوقف القتال في أوكرانيا وأشار إلى أن الدول الغربية هي التي تستفيد من هذا النزاع.

المصدر: نوفوستي

 

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