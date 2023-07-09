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مستخدمو "تويتر" يطالبون بحبس فون دير لاين بعد تجديد دعواتها لمزيد من التمويل لأوكرانيا

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مستخدمو
AP
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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انتقد مستخدمو "تويتر" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على تصريحاتها التحريضية ودعواتها المستمرة لإغداق المال والمساعدات على كييف من جيوب الأوروبيين، مطالبين بحبسها.

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وكتبت realHeleneGarly: "مكانك في السجن".

وأضاف Society Is a Team Effort: "رائع... سينهار الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا، وسيصبح ذلك مصدر ارتياح لجميع شعوب أوروبا".

وتساءل Publication-X: "لماذا؟ أوكرانيا ليست جزء من الاتحاد الأوروبي".

وسخر Johnny: "بالطبع، غسيل الأموال في أفضل حالاته".

وأضاف Blair Fraser: "أورسولا فون دير لاين داعية حرب".

وجددت فون دير لاين مؤخرا التأكيد على استعداد أن الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي ثابت ومنتظم لأوكرانيا لسنوات، مشيرة إلى أن الاتحاد قام بمراجعة ميزانيته لهذا الغرض.

المصدر: نوفوستي  

 

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