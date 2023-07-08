كتب موقع InfoBRICS أن المعايير التي تضعها لندن لصيانة دبابات "تشالنجر 2"، تجعل استخدام قوات كييف لها أمرا شبه مستحيل.

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وقال الموقع: "تعبر بريطانيا الآن عن خيبة أملها من كيفية استخدام دباباتها وتشكو من أن الضمانات التي قدمها نظام كييف، ليست كافية".

وأوضح أن بريطانيا تسعى حاليا للحصول على ضمانات من أوكرانيا بعدم استخدام دبابات "تشالنجر 2" في عمليات عسكرية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك فيجب أن تتم صيانة ونقل هذه الدبابات في ظل ظروف خاصة، الأمر الذي يجعلها وحدة قتالية الأكثر غرابة في القوات الأوكرانية.

ودقق أن المعدات العسكرية الغربية ليست مخصصة للمشاركة في الأعمال القتالية على أرض شبيهة بالأوكرانية لا سيما بدون غطاء جوي، مذكرا أن الدبابات الغربية أكبر وأثقل من الدبابات الروسية والسوفيتية بنسبة 30%.

وأردف: "حتى ناقلات الجند المدرعة السوفيتية الأخف وزنا تواجه صعوبة في التحرك عبر طين السهوب، مما يجعل إجراء المناورة أمر شبه مستحيل. ويجبر ذلك الجيش على التحرك على الطرق، الأمر الذي يجعلها أهدافا سهلة للطائرات القتالية والمسيرات والمدفعية والمروحيات الهجومية والمشاة.

وتخلص الموقع بالقول إن استخدام الدبابات الثقيلة الغربية الصنع مثل "تشالنجر 2" أثبت أنها ليست عديمة الفائدة عسكريا بالنسبة لنظام كييف فحسب بل وكارثية بالنسبة للأوكرانيين المجندين قسرا.

المصدر: نوفوستي