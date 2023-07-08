 
مباشر

شويغو يتفقد سير تدريب المنتسبين الجدد على تدمير الأسلحة الغربية (فيديو)

أخبار العالم

شويغو يتفقد سير تدريب المنتسبين الجدد على تدمير الأسلحة الغربية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnda

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم سير تدريب المنتسبين الجدد للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية على استخدام دبابات "تي-90 بروريف" الجديدة، وتدمير الأسلحة الغربية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو سير تدريب المتعاقدين الجدد في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".

إقرأ المزيد
شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سلمتها بولندا لأوكرانيا
شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سلمتها بولندا لأوكرانيا

وأشارت الوزارة إلى أن المنتسبين الجدد يتلقون تدريبات على المهارات التكتيكية والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وقيادة الآليات العسكرية، والاتصالات، في دورة مكثفة تستغرق 38 يوما.

كما اطلع شويغو على سير تدريب طواقم دبابات "تي- 90 بروريف" في ظروف وتضاريس مختلفة، بما فيها قتال الشوارع.

وأضافت الوزارة أن التدريبات تجرى على معدات عسكرية جديدة لتطوير عناصر الحماية من نيران العدو، وإتقان مهارات تدمير الأسلحة الغربية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا