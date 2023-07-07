البنتاغون: لن نعلن عدد الذخائر العنقودية التي ستنقل إلى أوكرانيا

تكتم نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، على حجم القنابل العنقودية التي قررت واشنطن تزويد كييف بها في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة تبلغ قيمتها 800 مليون دولار.

وأكد مسؤول البنتاغون أن الولايات المتحدة تحوز مئات الآلاف من القنابل العنقودية، مبينا أن العدد الذي سينقل إلى أوكرانيا لن يعلن عنه.

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وقال المسؤول في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن "حزمة المساعدات الجديدة البالغة 800 مليون دولار ستشمل قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، بما في ذلك ذخائر عنقودية".

ولفت كول أيضا إلى أنه سيتم تسليم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، في إطار الهجوم المضاد الجاري حاليا، فيما أجاب على سؤال حول توقيت نقل هذه الأسلحة بالقول "نحن نركز على إطار الهجوم المضاد".

وأعلنت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ذخائر عنقودية بقيمة تصل إلى 122 مليون دولار، ستقدم لأوكرانيا من بين 800 مليون حجم المساعدات الجديدة لكييف، حيث سيتم تسليم الأسلحة من مخزونات الجيش الأمريكي.

المصدر: تاس