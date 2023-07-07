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وسائل إعلام: ملف المهاجرين يفجر الائتلاف الحكومي بهولندا بعد عام ونصف فقط

أخبار العالم

وسائل إعلام: ملف المهاجرين يفجر الائتلاف الحكومي بهولندا بعد عام ونصف فقط
Legion-Media
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انهار اليوم الجمعة، الائتلاف الحكومي بهولندا برئاسة مارك روته، بعد عام ونصف من الحكم، حيث فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بسبب خلافات حول الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.

وأفادت قناتا "أن أو أس" و"آر تي أل"، فضلا عن وكالة "أيه أن بي" المحلية، بأن رئيس الوزراء مارك روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، قد أشرف على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، لكنها أخفقت في التوصل إلى أي اتفاق.

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المصدر: أ ف ب

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