رئيس وزراء سلوفاكيا السابق يعتبر انضمام أوكرانيا للناتو ضد "مصلحة" بلاده

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيتسو، أن انضمام كييف إلى حلف الناتو يتعارض مع المصالح الوطنية لبلاده، مع استمرار وجود صراع عسكري في أوكرانيا.

وقال فيتسو، وهو زعيم أحد أكبر أحزاب المعارضة Smer، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه يعتقد أن "أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في الناتو، طالما أن هناك صراعا عسكريا يدور على أراضيها"، كما قال "وبشكل عام، تتعارض عضوية أوكرانيا في الناتو مع مصالحنا الوطنية".

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وانتقد فيتسو رئيسة سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا، على عدم توضيح موقفها من قمة الناتو المنتظرة في فيلنيوس، حيث تتعلق بزيادة التزامات الاستثمار الدفاعي إلى مستوى 2٪ كحد أدنى من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن عضوية أوكرانيا في الحلف.

ويذكر أن أوكرانيا كانت قد طالبت حلف الناتو باتخاذ "خطوات حازمة" أثناء قمة فيلنيوس في ما يتعلق بالتعبير عن الدعم الموجه لها وآفاق انضمامها إلى الحلف، فيما اعتبر أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن عضوية أوكرانيا مستحيلة ما دام النزاع على أراضيها مستمرا.

المصدر: نوفوستي