البيت الأبيض: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل دون قيامها بإصلاحات داخلية

أكدت مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أماندا سلوت، أن انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" أمر مستحيل دون قيامها بإصلاحات داخلية، تتأكد واشنطن من قدرة كييف على تنفيذها.

وأشارت سلوت في تصريح، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أوكرانيا بحاجة إلى الإصلاحات من أجل تلبية المعايير المطلوبة قبل الانضمام إلى الناتو. ونحن نعمل مع أوكرانيا للتأكد من أنها تستطيع اجتياز هذا الجانب".

وأعلن أمين عام حلف الناتو السابق، أندرس فوغ راسموسن، قبل أيام، أن أوكرانيا تستطيع الحصول على عضوية مستعجلة في الحلف، على غرار السويد وفنلندا.

وأضاف في حديث لـ"Times" البريطانية قائلا إن "من الواضح أن أوكرانيا تستوفي معايير عضوية حلف الناتو، ويمكن لها أن تسلك ذات المسار المختصر، الذي ستسلكه السويد وفنلندا العام المقبل".

وتعتقد عدد من الدول المتشدّدة في أوروبا الشرقية، في المقابل، أنه من الضروري توضيح أن "أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو" بعد انتهاء النزاع، حيث تدعو إلى وضع خطة محددة لدخولها، إلا أن دبلوماسيين آخرين من دول الناتو يرون بأنه لا توجد إمكانية لانضمام كييف إلى الحلف بسرعة.

المصدر: نوفوستي