إذاعة RTL تكشف أعداد المرتزقة الفرنسيين ضمن قوات كييف دون إشارة لقتلاهم

ذكرت إذاعة RTL أن هناك تزايدا ملحوظا في إقبال المرتزقة من فرنسا، خلال الأشهر الأخيرة، على المشاركة في القتال بأوكرانيا، حيث وصل عددهم إلى حوالي 100.

وأشارت المحطة الإذاعية إلى 800 شخص، معظمهم من الرجال، أعربوا في الأشهر الأخيرة عن رغبتهم في المشاركة في القتال في أوكرانيا، حيث وصل ما يقارب نصفهم "بالفعل" إلى أوكرانيا. وقد قضى بعضهم عدة أيام في أوكرانيا ثم عادوا بعدها إلى فرنسا، بينما بقي آخرون لفترات أطول، كما سافر آخرون من فرنسا إلى أوكرانيا عدة مرات ثم عادوا.

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ولفتت RTL إلى أن "المقاتلين من الدول الأخرى، الذين تمت الموافقة على ترشيحاتهم من قبل مسؤولي الجيش الأوكراني، مسجلون في الفيلق الأجنبي، بينما قد تتكون الشركات العسكرية من مواطنين من دول مختلفة".

وتجدر الإشارة إلى أن قوات كييف تقبل في النهاية "عددا صغيرا جدا من المتقدمين" في صفوفها، فهي تبحث بصورة أساسية عن رجال من ذوي الخبرة القتالية وعلى دراية بالتعامل مع الأسلحة.

وأضافت الإذاعة أن المرتزقة يوقعون عقدا مع الجيش الأوكراني عند الانضمام للفيلق الأجنبي، حيث يتلقون مقابل ذلك حوالي 500 يورو شهريا، و3000 يورو إذا كانوا على الخطوط الأمامية.

وذكرت الإذاعة أن المرتزقة الفرنسيين يضطرون لشراء المعدات بأنفسهم، لأن قوات كييف لا تملك الوسائل لتوفير الأسلحة للجميع. وتجدر الإشارة إلى أن الإذاعة لم تتطرق إلى أي بيانات تتعلق بحجم الخسائر في صفوف المرتزقة المذكورين.

المصدر: تاس