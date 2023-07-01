ذكرت صحيفة Daily Beast، أن المرتزقة الأمريكيين المشاركين في صفوف القوات الأوكرانية صدموا من هول المعارك والأوضاع الصعبة في خطوط التماس.

وقال أحد المرتزقة المشاركين في الفيلق الأجنبي في حديث للصحيفة، إن المعارك الدائرة ضمن سياق الأزمة الأوكرانية أكثر شراسة ووحشية من المعارك التي شارك فيها في العراق وأفغانستان.

وعند المقارنة بين المعارك قال إن أسوأ يوم في أفغانستان أو العراق يعتبر يوما هادئا في المعارك الأوكرانية، لافتا الانتباه إلى ضعف مستوى تدريب قوات كييف.

وتابع: "هناك الكثير من المتطوعين الأوكرانيين الأغبياء في صفوف القوات الأوكرانية، الذين ليس لديهم ما يفعلونه في ساحة المعركة".

ووصف ما يحدث على الجبهة بأنه "قذارة مرعبة"، مؤكدا أن القوات الروسية تسحق العدو بواسطة المدفعية والدبابات.

وأشار إلى أنه حث أصدقاءه على عدم الانضمام إلى صفوف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي