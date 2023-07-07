السعودية.. إقالة مسؤول في سفارة بنغلاديش بسبب الإساءة لعاملات منازل

أفادت صحيفة "سبق" بأن خارجية بنغلاديش أقالت مستشارا يعمل في سفارتها بالرياض بعد ثبوت تورطه في الإساءة لعاملات منزليات كن يقمن في مركز للإيواء تابع للسفارة.

ووجه إنذار للمسؤول البنغلاديشي عام 2021 بسبب سلوكه، في حين تلقى المسؤولون في السفارة شكاوى عدة ضده من عاملات منزليات، لتقرر خارجية بلاده فتح تحقيق معه استمر إلى نهاية عام 2022، بحسب ما نقلته "سبق".

وأفادت الصحيفة نفسها نقلا عن تقارير بنغلاديشية، أن التحقيقات أثبتت تورط المسؤول المعني في الإساءة للعاملات المنزليات في مركز الإيواء الخاص بالسفارة، حيث اتخذ قرار نهائي بإقالته من عمله بداية من أمس الخميس.

المصدر: "سبق"