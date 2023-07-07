الأمن الروسي يعتقل عميلا لنظام كييف نفذ تفجيرات بسكك الحديد في القرم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية عن اعتقال مخرب جندته الاستخبارات الأوكرانية، اعترف بتورطه في تفجيرات سكة الحديد في شبه جزيرة القرم في فبراير 2023.

وجاء في بيان الهيئة: "اعتقل عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سيمفيروبول عميلا للمخابرات العسكرية الأوكرانية قام بتفجير خطوط السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم في فبراير من هذا العام، وهو مواطن روسي مواليد 1998، متورط في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في السكك الحديدية في جمهورية القرم بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "بعد بدء العملية الخاصة في فبراير 2022، غادر أحد سكان سيمفيروبول إلى أوديسا، حيث تم تجنيده من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، وخضع لدورة استطلاع وتدريب تخريبي، وبعد ذلك تم إرساله إلى شبه جزيرة القرم.. وبناء على تعليمات القيمين الأوكرانيين، في 23 فبراير الماضي، قام بتقويض مسار السكة الحديد في قسم تشيستينكو-بوتشتوفوي في منطقة باخشيساراي بجمهورية القرم باستخدام عبوة ناسفة (والتي قوضت وأوقفت حركة القطارات وألحقت أضرارا بمسار السكة في قرية بوشتوفي)".

وأشار البيان إلى أن المعتقل "أدلى باعترافات بشأن التعاون مع الخدمات الخاصة لأوكرانيا وارتكاب عمل تخريبي وإرهابي". وتم فتح قضية جنائية ضده بموجب 281 من القانون الجنائي الروسي (التخريب)، والذي ينص على العقوبة بالسجن لمدة 10 إلى 20 سنة.

المصدر: تاس، .rbc.ru