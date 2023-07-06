باتروشيف يكشف عدد الهجمات التي شنها نظام كييف ضد القرم في 2023

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عدد الهجمات التي نفذها وشنها نظام كييف باتجاه القرم باستخدام المسيرات خلال عام 2023.

وقال باتروشيف خلال اجتماع مقرر في كراسنودار الروسية، حول ضمان الأمن القومي في أقاليم المنطقة الفدرالية الجنوبي، إن كييف نفذت هذا العام فقط، باتجاه القرم أكثر من 70 هجوما باستخدام الطائرات المسيرة.

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وأضاف باتروشيف: " تمثل محاولات الهجمات باستخدام المسيرات الجوية والمائية، وكذلك القصف الصاروخي والمدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تهديدا خاصا لأمن السكان. وكقاعدة عامة، الأهداف هي منشآت الطاقة والبنية التحتية الصناعية، والتي تدميرها أو الضرر بها يهدد حياة المدنيين وصحة الناس".

من ناحية أخرى لفت باتروشيف إلى أن نظام كييف، الذي يعد لهجمات إرهابية وعمليات تخريب على الأراضي الروسية، يستخدم أساليب "استخبارات هتلر".

وأضاف: "ما زلنا نتلقى العديد من الحقائق التي تؤكد الطبيعة النازية الجديدة لنظام بانديرا الحاكم، الذي اعتمد أقذر الأساليب التي استخدمتها استخبارات هتلر، بما في ذلك التحضير لشن هجمات إرهابية وأعمال تخريب في أراضينا".

ويشن نظام كييف باستمرار محاولات إرهابية هجومية باتجاه الأراضي الروسية إما باستخدام المسيرات الانتحارية أو عن طريق عمليات تخريب وتفجير عبر مجموعات مسلحة إرهابية تخريبية تتلقى تعليماتها من الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي