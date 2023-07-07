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ارتفاع عدد ضحايا كارثة محطة كاخوفسكايا إلى 55 شخصا

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ارتفاع عدد ضحايا كارثة محطة كاخوفسكايا إلى 55 شخصا
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أفادت خدمات الطوارئ الروسية بارتفاع عدد القتلى بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي إلى 55 شخصا.

وقال المصدر "تم العثور على جثتين أخريين، ويرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 55 شخصا".

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ارتفاع عدد القتلى بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا إلى 50 شخصا
ارتفاع عدد القتلى بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا إلى 50 شخصا

وتعرضت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في أوائل يونيو الماضي للاستهداف من قبل قوات كييف، ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.

المصدر: نوفوستي

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