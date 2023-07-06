قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، في محاولة تبرير نفسه حول التقدم البطيء للهجوم المضاد، إن القوات الروسية لم تحرر أرتيوموفسك (باخموت) على الفور.

وذكر بودانوف، في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن "الهجوم المضاد مستمر. بشكل عام، دعنا نقول فقط، إنه مستمر.. أريد أن أذكركم بقصة تحرير أرتيوموفسك الشهيرة. لقد كان الجيش الروسي يهاجم لأكثر من عشرة أشهر.. لدينا مهمة أكبر بقليل من أرتيموفسك ولدينا وقت أقل بقليل من عشرة أشهر".

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، نقلا عن جنود أوكرانيين، بأن قوات كييف فوجئت بتكتيكات اتبعها الجيش الروسي ولم تتوقعها في هجومها المضاد، ما أدى إلى تعثرها وتكبدها خسائر فادحة في أيام تحرير أرتيوموفسك.

وحررت أرتيوموفسك في 20 مايو 2023، حيث تقع المدينة حاليا تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، كما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن القوات الروسية دمرت جميع دبابات "ليوبارد" الست عشرة التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.

وأعلن في تصريح أيضا أن الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الأخير، من بينها 16 دبابة من طراز "ليوبارد"، بالإضافة إلى 15 مقاتلة و3 مروحيات.

ولم يحقق الهجوم المضاد الفاشل أهدافه في أي اتجاه، بينما يطلب نظام كييف بإصرار مواصلة هجومه بغض النظر عن الخسائر الفادحة التي يتكبدها.

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المصدر: نوفوستي