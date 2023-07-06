سياسي أوكراني يكشف الدولة التي تحرض زيلينسكي على شن الهجوم المضاد

كشف السياسي الأوكراني، أوليغ تساريف، أن لندن أفشلت اتفاقيات اسطنبول، حيث تقف وراء التصعيد التدريجي للخطاب عبر تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، وصواريخ "ستورم شادو" وغيرها.

وأشار تساريف في تصريح لـRT إلى أن لندن خرقت اتفاقيات اسطنبول، مؤكدا أنها من تقف وراء التشديد التدريجي للخطاب، حيث قام البريطانيون بإرسال قذائف اليورانيوم المنضب وصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى، كما أنشأت "تحالف طائرات".

إقرأ المزيد

ولفت المتحدث إلى أن هذا الخطاب يتعارض مع المسار الأمريكي في النزاع الأوكراني، موضحا أن المساعدة الأمريكية التي تقدمها إلى نظام كييف "محدودة للغاية".

وأضاف تساريف بالقول "تم إقرار مبدأ الإعارة والتأجير، ولكن لم يتم إطلاقه فعليا، فقد حُظر توجيه ضربات إلى روسيا، بينما لم يتم السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بأن تكون نشطة أثناء التمرد (في روسيا). لقد قدموا الحد الأدنى من الدعم، لكن ليس من أجل ضمان انتصار أوكرانيا".

وكشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، في بداية يوليو الجاري، أن واشنطن تفكر في إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، مؤكدا إلى أن كييف تلقت هذه الذخائر من حلفاء آخرين.

من جانب آخر، أكد ميلي أن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأُ مما كان متوقعا، مشددا أنه سيكون صعبا وطويلا.

المصدر: RT