شويغو يحث على زيادة الاتصالات مع فيتنام

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنه يجب على روسيا وفيتنام تعزيز الاتصالات بين الوزارات والبحث عن مجالات جديدة للتعاون.

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وقال شويغو خلال اجتماع عمل مع نائب وزير الدفاع الفيتنامي سوان شين هوانغ: "نحن متأكدون من ضرورة زيادة الاتصالات وجها لوجه بين الوزارات لتعزيز الاتصالات والبحث عن اتجاهات واعدة جديدة للتعاون. ونولي اهتماما كبيرا للعمل المشترك في الأشكال متعددة الأطراف، وقبل كل شيء على ساحة "ADMM+" (اجتماعات وزراء دفاع بلدان آسيان وشركاء الحوار). ونهتم بتطوير وتعزيز مثل هذه الاتصالات".

وأشار الوزير إلى أن فيتنام كانت ولا تزال حليفا موثوقا وكذلك شريكا أساسيا لروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف أن تنشيط التعاون الروسي الفيتنامي يتفق مع المصالح الأصلية للبلدين، مؤكدا أن روسيا منفتحة دائما أمام "الحوار النزيه حول كل مواضيع ومسائل مفيدة للطرفين".

وشكر الوزير الروسي نائب وزير الدفاع الفيتنامي على عرضه لعقد هذا الاجتماع ومناقشة حالة وآفاق تطوير التعاون بما في ذلك في المجال العسكري. كما عبر عن شكره لهوانغ لمشاركته الشخصية في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الروسية في هانوي في 9 يونيو بمناسبة يوم روسيا.

وردا على ذلك وصف هوانغ التفاعل بين الإدارات العسكرية بأنه مثال حي على التعاون بين البلدين الذي يزيد تاريخه عن 70 عاما.

وتابع: "بالرغم من الصعوبات التي تواجهها روسيا، فإن فيتنام تدعم روسيا بشكل دائما. ونميل دائما إلى تعزيز وتطوير تعاوننا وتفاعلنا في جميع مجالات التعاون في إطار التعاون العسكري والعسكري الفني".

المصدر: نوفوستي