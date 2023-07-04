روسيا تبحث بيع سفن حربية لدول في آسيا والمحيط الهادئ

قال ممثل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، إن بعض الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبدي الاهتمام بشراء فرقاطات Gepard-3.9 الروسية وسفن حربية أخرى.

وأشار ممثل الهيئة إلى أن المباحثات تجري، بين الجانب الروسي وهذه الدول في ظروف سرية.

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في وقت سابق، أكملت روسيا تنفيذ عقدين تضمنا بشكل إجمالي بيع فيتنام أربع فرقاطات من مشروع11661E (Gepard-3.9).

وأضاف ممثل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني: " تتمتع روسيا بخبرة واسعة في مجال بناء السفن. وتم الاعتراف بفعالية السفن الروسية في جميع أنحاء العالم. لهذا السبب بالذات تبدي دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الاهتمام الكبير ليس فقط في فرقاطات Gepard-3.9، بل وبالسفن الحربية الروسية الأخرى".

ونوه ممثل الهيئة، بأنه و"مع مراعاة الاتفاق حول سرية الصفقات، إلا أنه يمكن القول إننا نتفاوض مع جميع البلدان المهتمة بذلك".

المصدر: نوفوستي