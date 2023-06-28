روسيا تطور سفنا شبحية حاملة للدرونات

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير جيل جديد من السفن العسكرية التي تتميز بالقدرة على التخفي عن الرادارات ويمكنها حمل طائرات مسيرة.

وجاء في منشور على موقع Sudostroenie.info الروسي :"أكمل مصنع زفيزدا الروسي تصنيع واختبار علبة تروس صممت لتعمل في السفن العسكرية الجديدة التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20386".

وتبعا للمنشور فإن علبة التروس التي طورت للسفن المذكورة تم تصنيعها بتقنيات جديدة تماما لتكون متينة وخفيفة الوزن وسهلة التثبيت في السفن، وموثوقيتها عالية وتساعد في ترشيد استهلاك الوقود في السفن بنفس الوقت.

وتصنع روسيا السفن العسكرية في إطار المشروع 20386 لتكون سفنا عسكرية متعددة الاستخدامات قادرة على حماية المناطق البحرية القريبة والبعيدة، وحماية الممرات البحرية والسفن التجارية، وبالإضافة إلى قدرتها على التخفي عن رادارات العدو. وتعتمد هذه السفن مبدأ التسلح المعياري، لتجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة وتعديل منظومات تسليحها باستمرار.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 109 أمتار، وعرضها 19 م، ومقدار إزاحتها للمياه 3400 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 32 عقدة بحرية، وحمل مروحيات Ka-27 و Ka-29 الروسية.

وتشمل منظومة تسليحها الأساسية مدافع А-190-01 من عيار 100 ملم، وروشاشي AK-630M من عيار 30 ملم، وأنظمة Redut للدفاع الجوي، وأنظمة مضادة للغواصات، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن سفن المشروع 20386 من الممكن أن تجهّز مستقبلا بطائرات وغواصات مسيّرة.

المصدر: سلاح روسيا