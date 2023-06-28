دفاعات سفينة "ريزكي" الروسية تسقط صاروخا مجنحا مضادا للسفن (فيديو)

أسقطت دفاعات سفينة "ريزكي" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طراز "موسكيت"، خلال اختبارات تقنية خضعت لها السفينة في بحر اليابان.

وتم بناء سفينة "ريزكي" لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي في حوض أمور لصناعة السفن، ويتم اختبارها في التدريبات البحرية الحربية في بحر اليابان، حيث تم إطلاق صاروخ مجنح عليها، لاختبار قدرة دفاعاتها على اعتراضه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن دفاعات السفينة رصدت صاروخ "موسكيت" المجنح الذي انطلق من زورق حربي ورافقته ودمرته بصواريخ Redut.

المصدر: تاس