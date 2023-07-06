إسرائيل: احتجاجات على خلفية إقالة الحكومة لقائد منطقة تل أبيب (فيديو)

أغلق متظاهرون إسرائيليون أحد الشوارع الرئيسية في تل أبيب احتجاجا على إقالة الحكومة لقائد لواء تل أبيب عامي أشاد، من منصبه "لتساهله مع المتظاهرين".

وتفيد المعلومات بأن الضابط عامي أشاد استقال في الواقع، على ضوء تعيينات جديدة أعلن عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخرا، شملت إزاحة أشاد من منصبه إلى منصب أدنى رتبة على خلفية اتهامات بتعامله بلطف مع المتظاهرين ضد خطة التعديلات القضائية الذين أغلقوا شوارع مركزية في تل أبيب المرة تلو الأخرى دون أن تتخذ الشرطة ضدهم إجراءات عقابية، على عكس أوامر بن غفير الذي طالب باستخدام القوة لمنع المحتجين من إغلاق الشوارع وتعطيل سير الحياة العادية.

In Israel, people took to the protest because of the resignation of the police chief



Thousands of Israelis blocked several major highways after Tel Aviv police chief Amichai Eshed announced his resignation, The Times of Israel reports. He was about to be removed from office for… pic.twitter.com/fno1aXgiFd — Spriter Team (@SpriterTeam) July 6, 2023

وكان بن غفير قد أعلن من تلقاء نفسه عن إقالة أشاد من منصبه في التاسع من مارس الماضي "لفشله في أداء واجبه في منع مخلي النظام من إغلاق شارع رئيس وحيوي".

وفي إعلان مشترك للشرطة ووزارة الأمن القومي، أُعلن حينئذ أنه بناء على توصية المفوض كوبي شبتاي، سيتم نقل أشاد إلى منصب رئيس قسم التدريب وهو منصب مكتبي متواضع.

Hundreds at the entrance to Modiin join hundreds of thousands across the country in a spontaneous protest against the government's anti-democratic moves, after the Tel Aviv police chief was pushed out of office for his balanced response to protesters pic.twitter.com/tZ2lJhZIlP — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) July 5, 2023

فيما شن بن غفير هجوما حادا على قيادات في الجهاز، خلال محادثات مغلقة، زعم فيها أنهم يرفضون اتباع تعليماته المتعلقة بالاحتجاجات الواسعة المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو.

لكن شبتاي تراجع عن موقفه في تصريح فاجأ بن غفير غداة اليوم التالي، وقال "أخطأت في القرار ولن أستسلم للضغوط السياسية". وأضاف أن "الجولة الواسعة من التعيينات تم التخطيط للتحضير لها في وقت قصير، عامي هو ضابط محترف ومنظم وذو خبرة، وبدون أي علاقة بالاحتجاجات أو الوضع الأمني​​، كان القرار سينفذ بالفعل بعد شهر رمضان".

المصدر: i24 news