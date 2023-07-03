أولمرت يؤكد أنه يؤيد العصيان المدني ضد الإصلاح القضائي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إنه يؤيد العصيان المدني ضد الإصلاح القضائي، وعن تركيب "حزب الله" لخيم على الحدود قال: "لسنا بحاجة إلى التصرف بشكل مختلف".

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي قال أولمرت: "كما نتذكر جيدا من حرب لبنان الثانية، لم يكن هناك إطلاق نار أو أعمال عنف من الجانب اللبناني لمدة 17 عاما، وأعتقد أن هذا سيستمر"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نكون مستعدين، لكن في رأيي، لا يوجد سبب حاليا لإطلاق النار".

واعتبر أن "ما يعيق الردع هو تساهل وضعف هذه الحكومة. بين ما تقوله وما هي قادرة على فعله، الفجوة هائلة"، لافتا إلى أن "الأمر لا يتعلق بوجود الخيام، بل بالطريقة التي تتصرف بها الحكومة مع مرور الوقت".

كما علق على المظاهرة المناهضة للإصلاح القضائي في مطار بن غوريون، مؤكد أنه يؤيدها، مضيفا: "لا أعتقد أن أيا من المنظمين تحدثوا عن اضطرابات في المطار أو إعاقة قدرته على العمل. هذه أشياء يقولها معارضو الاحتجاجات، لكنها ليست ما يقوله المتظاهرون".

وأكد أولمرت أنه "لا توجد نية لفعل أي شيء عنيف أو ينتهك القانون، وأنا واثق من أنه لن يكون هناك عنف. يجب أن ينظروا إلى ما يحدث في باريس ويفهموا الاختلاف الهائل"، مبينا أن "نية المتظاهرين ​​تنظيم مظاهرة بدون استفزاز".

المصدر: "جيروزاليم بوست"