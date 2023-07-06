بدء التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في سوريا (فيديو)

بدأت المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، للتحقق من فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تجري القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة، ويجري العمل على ضبط المجال الجوي لسوريا، والتحقق من فعالية منظومة الدفاع الجوي لمجموعة القوات الروسية".

كما تشارك وحدات الحرب الإلكترونية في التدريبات للعمل على صد مشترك للغارات الجوية لعدو وهمي.

وتستمر المناورات المشتركة في سوريا حتى منتصف يوليو الجاري.

المصدر: تاس