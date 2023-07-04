الجيش الإسرائيلي: تبقت أمامنا 10 أهداف لمهاجمتها داخل مخيم جنين

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أورد فيه آخر تطورات عمليات المداهمة التي أجراها داخل مخيم جنين خلال الليل من أجل تحديد ما أسماه مواقع مختبرات لصنع المتفجرات والبحث عن المسلحين.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي :"تم اعتقال أكثر من 110 فلسطينيين.. تبقت أمامنا 10 اهداف لمهاجمتها داخل مخيم جنين".

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كما "تم العثور على خمسة مختبرات متفجرات تحتوي على مئات المتفجرات والمواد المتفجرة ووسائل إنتاج المتفجرات، إضافة إلى أنه تم العثور على فتحتين تحت الأرض داخل مسجد مرتبط بمنظمة إرهابية تحتويان على العديد من الأسلحة".

ولفت الجيش في بيانه إلى أنه "نفذ حوالي 20 هجوما نصفها تقريبا على مناطق مفتوحة من أجل السماح بحركة القوات، أما باقي العمليات فقد نفذت لإبعاد التهديد".

وأضاف أنه "تم تحديد عدد كبير من المعدات العسكرية التي تم التعرف عليها مع المنظمات الإرهابية، أجهزة اتصال لاسلكية، وسترات، ومتفجرات، وزجاجات مولوتوف".

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "العملية وجهت ضربة للخلايا المسلحة" منوها بأن "العملية تأتي بإنجازات مبهرة" حسب تعبيره.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين، إلى 10 قتلى، بعد العثور على جثمان في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

وقد أجبرت قوات الجيش الإسرائيلي معظم سكان مخيم جنين على مغادرة منازلهم والخروج منه ضمن مخطط المؤسسة العسكرية "للقضاء على المقاومين الذين يتحصنون داخله". وحسب التقارير الواردة من هناك فإن المخيم أصبح شبه خال من السكان وتم ترحيل أهله إلى أماكن خارج المخيم.

المصدر: RT