منح الفنان الروسي غريغوري ليبس، مكافأة قدرها مليون روبل، لجندي يشارك في العملية العسكرية الخاصة، وذلك بعد أن تمكن الأخير من تدمير دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد".

وظهر الجندي الروسي في مقطع فيديو أكد فيه استلامه مبلغا ماليا يقدر بمليون روبل، من جانبه علق الفنان ليبس في قناته على "تيليغرام" قائلا، "إنني نفذت ما وعدت به".

وكان نائب مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية قد عرض في مقطع فيديو، معدات تابعة للجيش الأوكراني مدمرة وهنأ المقاتل الذي قام بذلك.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان غريغوري ليبس أنه مع نيكولاي باسكوف، سيقدم مليون روبل لكل من يدمر دبابة غربية في أوكرانيا.

وعُرف عن الفنان ليبس دعمه للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما أنه أرسل بشكل متكرر مساعدات إنسانية.

وقام الفنان أيضا بالعزف في المستشفيات العسكرية، بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: نوفوستي