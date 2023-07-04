عضو سابق بالكونغرس يكشف سبب عداوة الولايات المتحدة لروسيا

كشف عضو الكونغرس السابق دينيس كوسينيتش في برنامج Going Underground، سببا مهما يجعل الولايات المتحدة تعتبر روسيا عدوا لها.

وقال البرلماني الأمريكي السابق، إن الأمريكيين يعتبرون روسيا عدوا بسبب الاتهامات الباطلة والكاذبة التي توجهها حكومة الولايات المتحدة إلى موسكو.

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وأضاف كوسينيتش: "تمت إعادة هيكلة واقعنا الاجتماعي -السياسي. لقد أعدنا تشكيل الواقع الاجتماعي في الولايات المتحدة بشكل باتت فيه روسيا تبدو كدولة معادية. وكل ذلك يعتمد ويقوم على الأكاذيب والخداع".

وأشار عضو الكونغرس السابق إلى أن البيت الأبيض حاول ويحاول إقناع الأمريكيين بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابع كوسينيتش بسخرية: "ويجب على المواطنين الأمريكيين أن يصدقوا كل هذا الهراء وأن يهزوا رؤوسهم بالموافقة مع القول: أوه نعم، هكذا كان الأمر فعلا".

ويشار إلى أن روسيا أنكرت مرات عديدة على لسان الكثير من المسؤولين فيها، أي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية.

على سبيل المثال، في وقت سابق أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن موسكو لم ولن تتدخل في الانتخابات الأمريكية، كما أنها لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية أيضا.

المصدر: نوفوستي