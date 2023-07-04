صفارات الإنذار تدوّي في 4 مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 4 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأشارت الخريطة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وتشيرنيغيف وسومي وبولتافا، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجية وجمهورية دونيتسك.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

المصدر: نوفوستي