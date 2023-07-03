زلزال قوي يضرب أذربيجان

أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" بأن زلزالا قويا وقع في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال المراسل أن سكان المدينة يغادرون منازلهم.

وأفادت وكالة APA نقلا عن مركز خدمة رصد الزلازل الأذربيجانية أن زلزالا بقوة 5.7 درجة وقع في بحر قزوين، وشعر به سكان باكو وعدد من مناطق أذربيجان.

ووقع الزلزال الساعة 20.01 بالتوقيت العالمي على بعد 46 كيلومترا شمال شرق مدينة خاشماز. وكان مركزه على عمق 35 كيلومترا.

وقال المركز إنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي.

المصدر: نوفوستي