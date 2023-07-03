غروسي يعلن إعادة ربط محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية بخط طاقة احتياطي

أعلن مدير عام وكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه أعيد توصيل محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية بخط الطاقة الاحتياطي، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يوليو الجاري.

وأضاف غروسي أنه "بالرغم من أن إعادة توصيل المحطة بخط الطاقة الاحتياطي يعتبر عاملا إيجابيا، إلا أن إمدادات الطاقة الخارجية لا تزال ضعيفة وغير مستقرة، ما يشير بدوره إلى وضع غير مستقر فيما يتعلق بالسلامة النووية ".

وأشار إلى انقطاع الاتصال بالخط الوحيد المتبقي لنقل الكهرباء للمحطة في الأول من مارس الماضي، وأنه تعذر استعادة خطوط نقل الكهرباء بسبب الوضع الصعب المرتبط بأمان المحطة والعاملين فيها، حتى الأول من يوليو الجاري.

وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرغودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتضم المحطة 6 مفاعلات بطاقة 1 غيغاواط لكل منها، وفي أكتوبر 2022 أصبحت ملكا للحكومة الروسية بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.

المصدر: إنترفاكس