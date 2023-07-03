الدولية للطاقة الذرية: ربط محطة زابوروجيه مجددا بخط طاقة احتياطي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه ولأول مرة منذ 4 أشهر تم مجددا ربط محطة زابوروجيه الكهروذرية بخط طاقة احتياطي من أصل 6 خطوط للطوارئ.

وأشارت الوكالة في بيان صحفي، إلى أن الوضع مع إمدادات الطاقة بالمحطة لا يزال غير مستقر.

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وأضافت: "بعد أربعة أشهر، أعيد توصيل محطة زابوروجيه الكهروذرية مجددا بخط الطاقة الوحيد للطوارئ، لكن الوضع مع إمدادات الطاقة بالمحطة لا يزال غير مستقر للغاية على خلفية النزاع المستمر" .

وذكرت الوكالة أن المحطة انقطعت عن الخط الاحتياطي 330 كيلوفولت في مارس وأعيد توصيلها في 1 يوليو. كما لاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذا هو خط الكهرباء الأخير من أصل ستة كانت تعمل قبل النزاع.

وترى الوكالة، أن إعادة ربط المحطة بخط 330 كيلو فولت تعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأن محطة زابوروجيه الكهروذرية بقيت خلال الأشهر القليلة الماضية تعتمد على خط رئيسي واحد بجهد 750 كيلو فولت للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتبريد المفاعلات ولعمل كافة أجهزة السلامة والأمن النووية المهمة الأخرى. قبل بدء النزاع في فبراير 2022 ، كانت المحطة تحتوي على أربعة خطوط 750 كيلوفولت.

يشار إلى أن خط 330 كيلوفولت جاهز للعمل ولكن سيتم استخدامه كخط احتياطي. منذ فبراير 2022 ، تم فصل المحطة عن مصدر الطاقة الخارجي سبع مرات، مما اضطرها للتحول إلى مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل.

المصدر: تاس