إسرائيل تفرج عن جنود قوات حفظ السلام الموقوفين بتهمة تهريب مخدرات

أفرجت إسرائيل، اليوم الاثنين، عن جنود قوات حفظ السلام الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي، بتهمة تهريب المخدرات، عقب تبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم.

وأفادت وكالة "إسرائيل 24" العبرية، "بإفراج السلطات الإسرائيلية عن ثلاثة من جنود قوات حفظ السلام "الفيجيين" التابعين للأمم المتحدة، الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بتهمة تهريب المخدرات، بعد أن تبين أن المادة المشبوهة التي كانوا ينقلونها عبر الحدود ليست كوكايين سائل".

وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية، عند اعتقالهم، إنه تم توقيفهم خلال عملية تفتيش روتيني عند معبر نهر الأردن.

وذكر بيان الشرطة الأسبوع الماضي، أن "الشكوك أثيرت بشأن أدوات صنع العطور التي يزعم أن أعضاء الجماعة كانوا يحملونها وتضمنت زجاجات تحتوي على الكوكايين السائل".

ومن جانبها أكدت السلطات في مدينة سوفا، عاصمة جمهورية جزر فيجي، أن الجنود كانوا يخدمون في كتيبة "فيجي" التابعة لقوات الأمم المتحدة.

المصدر: "إسرائيل 24"