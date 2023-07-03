 
مباشر

ألمانيا ترسل دفعة جديدة من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

أخبار العالم

ألمانيا ترسل دفعة جديدة من دبابات
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vmca

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن العشرات من دبابات "ليوبارد" ستصل إلى أوكرانيا الأسابيع المقبلة من ألمانيا والدنمارك.

وقال: "خلال الأسابيع المقبلة، ستتلقى أوكرانيا العشرات من دبابات "ليوبارد" القتالية المقدمة من ألمانيا والدنمارك".

إقرأ المزيد
ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة: الأوكرانيون يفجرون دبابات
ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة: الأوكرانيون يفجرون دبابات "ليوبارد" بأنفسهم

وأضاف: "كما قمنا في شهر مايو وحده بإعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تتضمن أسلحة أخرى ضرورية، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي إضافية من طراز IRIS-T SLM".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 16 دبابة ليوبارد  التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا