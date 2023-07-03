ألمانيا ترسل دفعة جديدة من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن العشرات من دبابات "ليوبارد" ستصل إلى أوكرانيا الأسابيع المقبلة من ألمانيا والدنمارك.

وقال: "خلال الأسابيع المقبلة، ستتلقى أوكرانيا العشرات من دبابات "ليوبارد" القتالية المقدمة من ألمانيا والدنمارك".

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وأضاف: "كما قمنا في شهر مايو وحده بإعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تتضمن أسلحة أخرى ضرورية، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي إضافية من طراز IRIS-T SLM".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 16 دبابة ليوبارد التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.

المصدر: نوفوستي