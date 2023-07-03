استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني إلى الخارجية الجورجية

أفادت قناة Imedi التلفزيونية بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني بجورجيا ألكسندر شولغا إلى مبنى الخارجية بسبب العقوبات التي فرضتها كييف على شركة Georgian Airways.

وذكرت القناة، أن اللقاء لا يزال مستمرا في هذه اللحظات في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الجورجية.

في 1 يوليو، وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم يفرض عقوبات على 193 شخصا، معظمهم يحملون الجنسية الروسية، وكذلك ضد 291 شركة من روسيا ومن دول أخرى.

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وشملت عقوبات زيلينسكي شركة الطيران الجورجية Georgian Airways ومديرها العام تاماز غاياشفيلي.

المصدر: تاس