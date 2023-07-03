ساكاشفيلي يشارك في جلسة محاكمته لأول مرة منذ بداية العام الجاري (صورة)

شارك الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، اليوم الاثنين، عن بعد في اجتماع لمحكمة تبليسي بشأن قضية تفريق تجمع حاشد أثناء المظاهرات عام 2007.

إقرأ المزيد

ونشرت وسائل إعلام صورة لميخائيل ساكاشفيلي الذي أصبح نحيفا جدا وهو يشارك عبر الفيديو في جلسة محكمة تبليسي، وذلك لأول مرة في العام الجاري.

RT

ويتواجد السياسي الجورجي السابق حاليا في مستشفى "فيفاميدي".

ويواجه ساكاشفيني عددا من التهم الرسمية بما في ذلك تهمة إساءة استخدام السلطة.

المصدر: RT