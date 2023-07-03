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ساكاشفيلي يشارك في جلسة محاكمته لأول مرة منذ بداية العام الجاري (صورة)

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ساكاشفيلي يشارك في جلسة محاكمته لأول مرة منذ بداية العام الجاري (صورة)
Sputnik
أرشيف
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شارك الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، اليوم الاثنين، عن بعد في اجتماع لمحكمة تبليسي بشأن قضية تفريق تجمع حاشد أثناء المظاهرات عام 2007.

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ونشرت وسائل إعلام صورة لميخائيل ساكاشفيلي الذي أصبح نحيفا جدا وهو يشارك عبر الفيديو في جلسة محكمة تبليسي، وذلك لأول مرة في العام الجاري.

ساكاشفيلي يشارك في جلسة محاكمته لأول مرة منذ بداية العام الجاري (صورة)
RT
الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي

ويتواجد السياسي الجورجي السابق حاليا في مستشفى "فيفاميدي".

ويواجه ساكاشفيني عددا من التهم الرسمية بما في ذلك تهمة إساءة استخدام السلطة.

المصدر: RT

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