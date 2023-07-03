الحزب الجورجي الحاكم: المعارضة خططت لاحتلال سوتشي أثناء تمرد "فاغنر"

قال إيراكلي كوباخيدزه رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، إن أنصار المعارضة في بلاده خططوا لدخول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وحتى سوتشي بالدبابات خلال تمرد "فاغنر" في روسيا.

وأضاف: "أعلنت الحركة الوطنية المشتركة (تسمية عامة للمعارضة الجورجية) تأييدها الشديد لمؤسس فاغنر بريغوجين، وكرست له الشعارات والقصائد. وخططت المعارضة مع نجاح بريغوجين، للدخول على الدبابات ليس فقط إلى أبخازيا وتسخينفال فقط بل ولاحتلال سوتشي".

إقرأ المزيد

وشدد كوباخيدزه على أن الأحداث الأخيرة في روسيا، أظهرت أن المعارضة "تستخدم أي ذريعة لفتح جبهة ثانية في جورجيا".

وأكد رئيس الحزب في جورجيا، على أنه إذا تم فتح "جبهة ثانية"، فستضطر جورجيا للقتال ضد الأبخاز والأوسيتيين. وقال: "لا يجوز بتاتا أن يقوم الجورجيون بالقتال ضد الأبخاز وضد الأوسيتيين ويسفكوا دماء بعضهم البعض مرة أخرى. ستكون هذه أكبر جريمة ضد الأجيال القادمة".

وأشار كوباخيدزه إلى أن الموقف المبدئي للحزب الحاكم في جورجيا يتلخص في أنه "يجب استعادة وحدة أراضي جورجيا بالوسائل السلمية فقط".

وأشار إلى أن جورجيا بحاجة ليس فقط إلى إعادة الأراضي، بل واستعادة ثقة الأبخاز والأوسيتيين كذلك.

المصدر: تاس