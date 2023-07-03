أكسيونوف يعلق على محاولة اغتياله

صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف بأنه لا يمكن القضاء على التهديد الإرهابي المتأتي من كييف بالكامل إلا من خلال تحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وكتب أكسيونوف في صفحته على "تلغرام" بعد إحباط محاولة اغتياله اليوم الاثنين: أنا متأكد من أنه سيتم العثور على منظمي هذه الجريمة ومعاقبتهم. لا يمكن القضاء على التهديد الإرهابي من جانب كييف بشكل كامل إلا من خلال تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي حددها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين). هكذا سيكون".

كما عبر رئيس القرم عن شكره لموظفي جهاز الأمن الفدرالي الروسي على منعهم محاولة اغتياله. وتابع: "تعمل مخابراتنا بشكل دقيق وفعال".

وأفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن المخابرات الروسية أحبطت محاولة اغتيال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف والتي نظمتها المخابرات الأوكرانية. تم التخطيط لتفجير سيارته بمساعدة عميل مجند. وفي يونيو الماضي وصل العميل إلى شبه جزيرة القرم وبدأ في التحضير لعمل إرهابي، وتم اعتقاله أثناء إخراج القنبلة من المخبأ.

المصدر: نوفوستي