الأمن الروسي يحبط محاولة المخابرات الأوكرانية اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفدرالي تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.

وخطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.

المصدر: نوفوستي