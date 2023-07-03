قناة تلفزيونية: الموساد أرسل جواسيس من اسطنبول إلى لبنان وسوريا

أفادت قناة A Haber التلفزيونية اليوم الاثنين، بأن عملاء من جهاز الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية "الموساد"، يقومون بمراقبة تحركات الأجانب في تركيا للحصول على المعلومات.

وأضافت القناة: "تحقق عملاء في مجال مكافحة التجسس تابعين لمؤسسة المخابرات الوطنية التركية (MİT) ويعملون ضمن 10 مجموعات مختلفة مسؤولة عن بلدان الشرق الأوسط، من أن الموساد استخدم تقنية التتبع عن بعد عبر الإنترنت للحصول على معلومات استخبارية عن الأجانب الذين يعيشون في تركيا من خلال تتبع المركبات باستخدام أجهزة GPS، وعن طريق التسلل إلى أجهزتهم الالكترونية عبر خطوط Wi-Fi، وعن طريق اختراق كلمات المرور الخاصة بهم لتحديد عناوين إقامتهم".

إقرأ المزيد

وثبت للمخابرات التركية أن جميع الاتصالات من الخارج مع أعضاء مجموعة الموساد العاملة في تركيا، تمت من خلال مئات من خطوط الإنترنت ذات الاستخدام الواحد التي يمكن التخلص منها بعد ذلك والتي تعود ملكيتها إلى شخصيات وهمية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وماليزيا وإندونيسيا وبلجيكا.

ووفقا للقناة، ثبت للمخابرات التركية أن الموساد أرسل جواسيس عرب تم تجنيدهم في اسطنبول إلى لبنان وسوريا لجمع معلومات استخبارية وتحديد مواقع المسيرات الجوية.

المصدر: نوفوستي