مياه الأمطار الغزيرة تغمر طرق مدينة شيكاغو الأمريكية وتلغي سباقا للسيارات (فيديو)

غمرت مياه الأمطار الغزيرة شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية اليوم الأحد، ما أدى إلى محاصرة سيارات وإجبار مسؤولي "ناسكار" على إلغاء النصف الأخير من سباق "إكسفينتي سيريز" وسط المدينة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من حدوث سيول في عدة مقاطعات بمنطقة شيكاغو، حيث أوضحت أن ما يصل إلى 6 بوصات من الأمطار قد تهاطلت في ضواحي سيسرو وبروين بحلول منتصف النهار.

وقالت شرطة ولاية إلينوي إن أجزاء من الطريق السريع رقم 55 والطريق السريع 290 قد أغلقت بسبب السيول، حيث حوصرت 10 سيارات على الأقل في المياه على الطريق السريع 55 بالقرب من طريق بولاسكي، وهو طريق رئيسي بين شمال المدينة وجنوبها، حسبما ذكرت قناة "دبليو إل إس تيفي"، كما أوقفت حركة القطارات في بعض أجزاء المدينة.

وكان مسؤولو "ناسكار" قد خططوا لإكمال النصف الأخير من سباق "إكسفينتي سيريز" عبر وسط المدينة صباح الأحد، بعد تعليق العمل يوم السبت بسبب البرق، حيث أعلنوا عند منتصف نهار الأحد أنهم قرروا إلغاء السباق بسبب الأمطار، وأعلنوا فوز كول كاستر.

وكانت "ناسكار" قد حددت موعدا لسباق سلسلة الكأس ليتم تشغيله عبر وسط المدينة في وقت لاحق بعد ظهر يوم الأحد، حيث كان لا يزال من المتوقع استئناف السباق.

المصدر: أ ب