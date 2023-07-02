شولتس: نتابع بقلق أعمال الشغب في فرنسا

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، عن قلقه لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية، ما أدى إلى إلغاء زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا.

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وقال شولتس في مقابلة مع قناة "اي آر دي" التلفزيونية العمومية "بالتأكيد نتابع بقلق ما يحصل في فرنسا"، مضيفا بالقول "لدي أمل كبير، وأنا مقتنع تماما بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل لضمان تحسن الوضع سريعا".

وكان من المقرر أن يشرع ماكرون اليوم الأحد في زيارة دولة لألمانيا، تهدف إلى منح العلاقات بين البلدين زخما جديدا، خصوصا أن ثمة تباينات بينهما حول ملفات عدة في مجالي الدفاع والطاقة، فضلا عن الانضباط المالي في أوروبا، لكنه أجلها بسبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا.

وتستمر مشاهد التخريب والتدمير والعنف في أنحاء البلاد منذ أيام عدة، إثر مقتل شاب من أصول جزائرية يدعى نائل (17 عاما) الثلاثاء، برصاص شرطي خلال مراقبة مرورية.

المصدر: أ ف ب